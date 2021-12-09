خسائر قطاع المياه في اليمن بسبب العدوان تقدر بمليارات الدولارات

أكد وزير المياه والبيئة في حكومة الانقاذ الوطني اليمني عبد الرقيب الشرماني أن “طيران العدوان السعودي الاميركي استهدف مخزنا خاصا بخدمات المياه والصرف الصحي بالعاصمة صنعاء”.

وقال الوزير الخميس إن “منشآت المياه طوال سبع سنوات استهدفها طيران العدوان في مختلف المحافظات”، واضاف أن “خسائر قطاع المياه نتيجة استهداف العدوان لقطاع المياه طوال سبع سنوات بلغت مليارات الدولارات”.

ولفت الوزير الى ان “هذه منشئات خدمية وهي محمية وفق كل القوانين والأعراف الدولية”، ودعا “المنظمات الدولية لإدانه استهداف هذه المنشئات التي توفر خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين”.

المصدر: موقع انصار الله