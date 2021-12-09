لافروف يؤكد لنظيره الأرمني ضرورة ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأرمني أرارات ميرزويان ضرورة إطلاق العمل على ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بأسرع ما يمكن.

وقالت الخارجية الروسية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين الأربعاء إنهما “بحثا القضايا الملحة على جدول العمل الثنائي والإقليمي والدولي”، وتابعت “ركز الوزيران على سير تنفيذ اتفاقات سوتشي بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا التي تم التوصل إليها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

وأضافت الوزارة أن “الجانب الروسي شدد على ضرورة ضمان إطلاق العمل على ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية بأسرع ما يمكن”، وتابعت ان “لافروف أشار إلى ضرورة ترجمة اتفاقات فريق العمل الثلاثي حول رفع القيود عن النقل والروابط الاقتصادية على الأرض”.

المصدر: روسيا اليوم