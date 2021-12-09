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December 9 2021 - 00:08

بوتين: نأمل بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

منذ 42 mins 8 December، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

أمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تجرى الانتخابات الليبية في موعدها المقرر وأن تؤدي إلى استقرار الوضع في هذا البلد.

وقال بوتين عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء “تحدثنا بشكل مسهب عن شرق المتوسط، بما في ذلك ليبيا”، وتابع “ننطلق من حقيقة أن الانتخابات المزمعة هناك ستجرى في الموعد المتفق عليه وتؤدي لإحلال الاستقرار في البلاد”.

وأضاف بوتين “نحن على اتصال حول هذه القضية مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية وتركيا”، وتابع “آمل أن يتسنى إيجاد حلول تناسب الجميع وتفضي لإحلال الاستقرار الدائم”.

المصدر: روسيا اليوم

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