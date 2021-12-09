الجزائر: تفكيك خلية من 9 أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن “مصالح الدرك الوطني بوهران تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 9 أشخاص بينهم عناصر خطيرة تنشط لصالح التنظيم الإرهابي رشاد”.

وأضافت الوزارة في بيان لها “تم تقديم أفراد الخلية أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة بوهران، الذي أمر بإيداع 6 منهم الحبس المؤقت، ووضع الـ3 الآخرين تحت الرقابة القضائية”.

وتابعت الوزارة “الموقوفون توبعوا بتهم تتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، وكذلك واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تجنيد الأشخاص ودعم الأعمال الإجرامية لهذه المنظمة”، واضافت “وجهت للمتهمين أيضا، تهم نشر أفكار متطرفة عن طريق منشورات دعائية تخريبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا والدفاع الوطني”.

المصدر: روسيا اليوم