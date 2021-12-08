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December 8 2021 - 19:02

وزير الخارجية الفرنسي: زيارتي للجزائر تهدف لتعزيز الثقة بين البلدين

منذ 1 ساعة 8 December، 2021
جان إيف لودريان
أخبار دولية - فرنسا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء أن زيارته للجزائر تهدف لتعزيز الثقة بين البلدين في ظل السيادة الكاملة لكل بلد.

وقال لودريان تشرفت بلقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكان مهما لي أن أحل بالجزائر في زيارة عمل.

وشدد الوزير على أن الجزائر وفرنسا لديهما روابط عميقة تنشطها العلاقات الإنسانية بين البلدين، واضاف “نقلت للرئيس الجزائري رغبة باريس في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم الحاصل بين البلدين”.

وأفاد الوزير أنه “خلال حديثه مع الرئيس الجزائري تم التركيز على تعاون تترجمه انطلاقة حوار فعلي كشركاء في ملفات تتعلق بأمن البلدين”، وأمل أن “يسهم الحوار الذي باشرناه اليوم في عودة العلاقات السياسية بين حكومتي البلدين مطلع السنة الجديدة بعيدا عن خلافات الماضي”.

المصدر: روسيا اليوم

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