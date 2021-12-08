الأمم المتحدة: عملية السلام في جنوب السودان مهددة

حذرت الأمم المتحدة قادة جنوب السودان من أن “عملية السلام الهشة القائمة حاليا تواجه تهديدا خطيرا نظرا لعدم تحقيقها أي تقدم يذكر”، داعية إلى “إعادة إحياء المفاوضات بشكل عاجل”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن “العملية قد تصبح غير قابلة للاستمرار ما لم يجر تسريع وتيرتها”، وأفاد “على الأحزاب أن تمنح العملية طابعا ملحا جديدا وتظهر رغبة مستدامة جماعية وسياسية لوضع حلول نهائية لأجزاء الاتفاق الأهم”، وأضاف “بكل بساطة، لا يمكن الاستمرار في نهج يقوم على بقاء الأمور على حالها”.

المصدر: روسيا اليوم