“الجهاد”: العدو الاسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أبو هواش وعبيدو

حمّل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل “العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين هشام أبو هواش ومعتز عبيدو، في ظل تدهور حالتهما الصحية جراء إضرابهما عن الطعام”.

وقال المدلل الاربعاء إن “الأسير هشام أبو هواش فقد معاني الحياة جراء تعنت الاحتلال وظلمه، ورغم الجوع والعطش والوجع والألم مصمم بالاستمرار في إضرابه حتى نيل حقه بالحرية، ولن نترك هشام وحده يواصل هذه المعركة”.

وطالب المدلل “الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والهيئات الحقوقية والدولية أن تتدخل فورًا من أجل إنقاذ حياة الأسيرين أبو هواش واعبيدو”، واضاف “إننا نضع علامات استفهام كبيرة أمام صمت تلك المؤسسات على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى”.

وشدد المدلل على “ضرورة التصدي لتصريحات عضو الكنيست الصهيوني المجرم إيتمار بن غفير التي تعتبر بمثابة شن حرب على الأسرى في السجون”، مشيرا إلى أن “إرادة الأسرى أقوى من إرادة السجان وما النصر إلا صبر ساعة”.

المصدر: فلسطين اليوم