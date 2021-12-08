أسعار النفط تتراجع إلى المنطقة الحمراء

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد ارتفعت خلال الجلستين الماضيتن مع تراجع المخاوف من أثر متحور فيروس كورونا “أوميكرون” على طلب الوقود العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.13% إلى 75.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة الساعة 09:20 بتوقيت موسكو. بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.2% أمس.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 71.82 دولار للبرميل، وكانت العقود قد سجلت صعودا في الجلسة السابقة بنسبة 3.2%.

وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد “أوميكرون” مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

لكن مسؤولة صحة بجنوب إفريقيا ذكرت في مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بـ”أوميكرون” هناك معتدلة كما قال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة “لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة” في الأعراض حتى الآن.

وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي يوم الأحد

المصدر: رويترز