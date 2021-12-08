مساعد الرئيس الروسي: بوتين أشار لبايدن على خطوات أوكرانيا لنسف “اتفاقات مينسك” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2021 - 02:22

مساعد الرئيس الروسي: بوتين أشار لبايدن على خطوات أوكرانيا لنسف “اتفاقات مينسك”

منذ 2 ساعة 8 December، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن “الرئيس فلاديمير بوتين أشار خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي جو بايدن إلى خطوات أوكرانيا لنسف اتفاقات مينسك لتسوية النزاع في دونباس”.

وقال أوشاكوف في أعقاب قمة بوتين بايدن “تمت الإشارة بشكل مباشر إلى أن أوكرانيا تنسف اتفاقات مينسك”، مضيفا أن “مناقشة القضية الأوكرانية استغرقت وقتا طويلا جدا”.

وأضاف أوشاكوف “رئيسنا أطلع نظيره بالتفصيل على عدم تنفيذ كييف لاتفاقات مينسك، الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة رباعية نورماندي التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا”، وأوضح أن “كييف تعرقل التفاوض ضمن مجموعة الاتصال وتسعى لاستثناء دونباس من العملية التفاوضية”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة