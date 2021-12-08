اوكرانيا شكرت بايدن على دعمها في مباحثاته مع بوتين

أعربت الرئاسة الأوكرانية عن امتنان كييف للرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه لأوكرانيا، ودعت روسيا إلى نزع فتيل التوتر “بالطرق الدبلوماسية”.

وقال ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بيان له في أعقاب الاتصال بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء “نحن ممتنون للرئيس بايدن على الدعم الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

وأضاف المستشار “نؤيد دعوة الرئيس بايدن للزعيم الروسي للعودة إلى السبل الدبلوماسية وضمان وقف التصعيد في منطقتنا”، وأكد أن “كييف ستواصل التنسيق مع الجانب الأمريكي “لتحقيق النتائج التي تصب في مصلحة أوكرانيا”.

المصدر: روسيا اليوم