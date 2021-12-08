اليمن: طائرات العدوان اعتدت على عدة مناطق.. وقواته خرقت اتفاق الحديدة

واصلت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي اليمن الثلاثاء تصعيد غاراتها، وشن اكثر من 42 غارة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر أمني يمن إن “طيران العدوان شن 23 غارة جوية على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، كما شن 3 غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة”، وتابع “في صعدة شن طيران العدو غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، بالإضافة الى غارتين على منطقة العطفين”.

واضاف المصدر “اما في العاصمة صنعاء فشن طيران العدو غارتين على جامعة الإيمان بمديرية الثورة، و3 غارات على حي سعوان السكني بمديرية شعوب، كما استهدف بغارتين ورشة صيانة للسيارات تابعة للمواطن يوسف السامعي في حارة الخير جوار مستشفى السعودي الألماني بشارع الستين الشمالي، وشن غارتين بجوار مبنى قناة اليمن الفضائية بمديرية الثورة”، ولفت الى انه “في محافظة صنعاء اقدم طيران العدوان على تدمر شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان بغارة جوية، وشن غارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان”.

من جهة ثانية، ارتكبت قوى العدوان 116 خرقا لاتفاق الحديدة بينها 4 غارات لطيران حربي على حيس والجراحي وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجراحي والجبلبة.

المصدر: موقع انصار الله