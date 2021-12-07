توقيف مروجي مخدرات اثنين في الشويفات بالجرم المشهود

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 19-11-2021، وبعد رصد وتعقب، تمكنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بترويج المخدرات، على متن دراجة آلية دون لوحات نوع “KYMCO”، في مدينة الشويفات، وهما كل من:

– م. ز. (من مواليد عام 2001، سوري)

– م. م. (من مواليد عام 1998، سوري)

بتفتيشهما، عثر بحوزتهما على:

– /68/ ظرفا بداخلها مادة باز الكوكايين.

– /60/ ظرفا بداخلها مادة الكوكايين.

– /31/ ظرفا بداخلها مادة مخدرة نوع “NAFICH”.

– /50/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين.

– /6/ أكياس نايلون بداخلها حشيشة الكيف.

– مبلغ مالي وهاتفين خلويين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام