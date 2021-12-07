“محمد” الاسم الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في 2021 للعام الخامس على التوالي..

كشفت شركة أبحاث أمريكية، أن اسم محمد هو الاسم الأكثر شعبية بين المواليد الذكور الجدد في بريطانيا لعام 2021، وفق تقرير نشرته شركة الأبحاث الأمريكية “Babycenter”، وكشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا للعام المذكور.

أوضح التقرير أن اسم محمد جاء على رأس قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الذكور في بريطانيا للعام الجاري، كما أشار إلى أن اسم محمد تصدَّر قائمة الأسماء الأكثر شعبية بين المواليد الجدد في البلاد، للعام الخامس على التوالي.

بينما لفت التقرير إلى احتلال اسمَي “نوح” و”أوليفر” المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ضمن قائمة أكثر 100 اسم أطلقت على الأطفال الذكور حديثي الولادة في بريطانيا.

أفادت إحصاءات رسمية لعام 2021، بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشاراً في إنجلترا، وذلك من خلال تزايد عدد المسلمين مقابل التراجع في أعداد المسيحيين.

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني (حكومي)، أن عدد المسلمين تجاوز ثلاثة ملايين شخص للمرة الأولى، جاءت هذه الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، ضمن مشروع بحثي؛ في محاولة لإجراء تقييم منتظم لحجم الجماعات العرقية والدينية المختلفة.

كما كشفت الإحصاءات التي تغطي الفترة من 2011 حتى 2016، أن هناك ثلاثة ملايين و92 ألف مسلم في إنجلترا، يمثلون 5.6% من مجمل السكان، مقارنة بـ4.7% في 2011.

بينما أوضحت أن “هناك تراجعاً في أعداد المسيحيين، رغم أن المسيحية لاتزال أكبر ديانة من حيث عدد أتباعها في إنجلترا”. وتراجع عدد المسيحيين إلى 32 مليوناً و731 ألفاً، مقارنة بـ33.2 مليوناً في 2011، لتتراجع نسبتهم من 59.6% إلى 56.6%.

في المقابل، ارتفعت نسبة الهندوس بشكل طفيف من 1.6% إلى 1.7%، وتراجعت نسبة السيخ من 0.8% إلى 0.7%، واستقرت نسبة اليهود عند 0.5%، والبوذيون كذلك عند النسبة نفسها (0.5%).

يبلغ عدد سكان إنجلترا 55.98 مليون نسمة، من إجمالي سكان المملكة المتحدة البالغ 66.44 مليون نسمة، بحسب إحصاءات 2018.

المصدر: عربي بوست