عدوان إسرائيلي يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري

نفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

وذكر مصدر عسكري سوري أنه حوالي الساعة 1:23 من فجر اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بصواريخ عدة من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.

وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور.

وقال محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال إن “فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي وتعمل حالياً على تبريد الموقع”.

المصدر: وكالة سانا