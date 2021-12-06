الفرزلي: حرمان بلدات لالا وبعلول وجب حنين والجوار من الكهرباء عدوان على الكرامة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 6 2021 - 18:20

الفرزلي: حرمان بلدات لالا وبعلول وجب حنين والجوار من الكهرباء عدوان على الكرامة

منذ 6 mins 6 December، 2021
الفرزلي
لبنان

قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في بيان: “بعد أن استنفدنا كل جهد وهدرنا الطاقات هباء، ومضغنا الحوارات تارة بالصمت وطورا بالصبر، وجدنا هناك في مكان ما اما عماء او تعمية مقصودة لتعميم التعتيم وقفز على حبال التوتر العالي للتوتير والشحن الغريزي بدل النور ونحن اهل النور”.
أضاف: “لذا، لا بد من اسماع من يريد او لا يريد أن يسمع، وبالصوت العالي، ان حرمان بلدات لالا وبعلول وعاصمة القضاء جب حنين والجوار من التيار الكهربائي لم يعد مجرد تقنين بالمسوغات المعروفة بقدر ما تحول الى عدوان، نعم عدوان، على الكرامة ونحن لسنا من الذين يرضخون لمهانة او افتئات على الحقوق، فحذار ثم حذار من استمرار هذه الملهاة الظلامية الظالمة، فأهلنا اهل شرف وكرامة وعنفوان يأبون الضيم وقادرون على رفع القهر ولا تنقصهم شجاعة المبادرة، فكفى تسويفا وتصنيفا للناس، وكفى صبيانيات لا مقام لها في محاضر الرجال. قلنا كفى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة