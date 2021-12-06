تدابير سير غدا في محيط قصر الأونيسكو بسبب انعقاد جلسة لمجلس النواب

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي: “يعقد مجلس النواب بتاريخ غد 07-12-2021، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت، لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:

* منع مرور السير:

-القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

– داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

– عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

– من شارع برلين باتجاه تقاطع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر الروشة.

* تحويل السير القادم من:

– نصر الروشة وتحويله صعوداً باتجاه شارع شاتيلا / استراليا.

– تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون – ديغول.

– ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

– “السمرلاند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر – “الماريوت”.

يرجى أخذ العلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام