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December 6 2021 - 18:20

تدابير سير غدا في محيط قصر الأونيسكو بسبب انعقاد جلسة لمجلس النواب

منذ 14 mins 6 December، 2021
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي: “يعقد مجلس النواب بتاريخ غد 07-12-2021، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت، لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:

* منع مرور السير:
-القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.
– داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
– عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
– عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.
– تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
– من شارع برلين باتجاه تقاطع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر الروشة.

* تحويل السير القادم من:
– نصر الروشة وتحويله صعوداً باتجاه شارع شاتيلا / استراليا.
– تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
– ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – الكارلتون – ديغول.
– ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.
– “السمرلاند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر – “الماريوت”.

يرجى أخذ العلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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