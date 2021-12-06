قوى الامن: توقيف سارق دراجات نارية في برج حمود – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2021 - 18:20

قوى الامن: توقيف سارق دراجات نارية في برج حمود

منذ 32 mins 6 December، 2021
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة في المناطق التي تكثر فيها عمليات سرقة الدراجات الآلية، توصلت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الى تحديد هوية أحد المشتبه بهم بتنفيذه هذه العمليات، ويدعى: م. د. (مواليد عام 1968، سوري الجنسية).
بتاريخ 1-12-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة برج حمود أثناء قيامه بسرقة دراجة آلية -تم ضبطها- وبتفتيشه عثر بحوزته على أدوات يستخدمها في عمليات السرقة، وهاتف خليوي ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بسرقة الدراجات الالية منذ حوالى الشهر، وأنه نفذ أكثر من /6/ عمليات حيث يقوم ببيعها داخل الأراضي السورية، أو تفكيكها وبيع قطعها.
سلمت الدراجة الآلية المسروقة إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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