بن زايد خلال لقائه شمخاني: لا استقرار في الخليج دون تعاون بلدانه والحوار بديل عن النهج العسكري

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني الاثنين أنه “لن يتحقق الاستقرار والأمن الدائم إلا من خلال تعاون دول المنطقة”، لافتاً إلى أن “العلاقات الودية مع دول الجوار والتبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمارات تعد من أولويات ايران في مجال السياسة الخارجية”.

وخلال استقباله مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، في طهران، أكد شمخاني “ضرورة عدم تأثر دول المنطقة بالتدخلات الخارجية”، مضيفاً “يجب اعتماد الحوار والتفاهم بدل الاعتماد على النهج العسكري لحل الخلافات”.

من جانبه، أعلن طحنون بن زايد أن “تعزيز العلاقات الودية والأخوية بين أبو ظبي وطهران يعد من أولويات الإمارات”، مشيراً إلى أنه “من الضروري التعرف على العناصر التي تعيق تعزيز العلاقات بين البلدين وإزالتها من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة، ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي”.

وتأتي زيارة بن زايد إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من علي شمخاني. وسيلتقي طحنون بن زايد خلال هذه الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، للتباحث حول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم