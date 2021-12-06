خبيرة لقاحات: الجائحة القادمة قد تكون أسوأ من كوفيد

قالت واحدة من الخبراء الذين ابتكروا لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، إن الجوائح المقبلة قد تزهق أعدادا أكبر من الأرواح من جائحة كوفيد-19 وطالبت بعدم تبديد الدروس المستفادة من الجائحة الحالية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن سارة جيلبرت قولها في محاضرة تلفزيونية تذكارية: “هذه المرة لن تكون الأخيرة التي يهدد فيها فيروس أرواحنا وأرزاقنا. والحق أن المرة المقبلة قد تكون أسوأ. فقد تكون أكثر نشرا للعدوى أو أكثر إزهاقا للأرواح أو كليهما”.

وأضافت: “لا يسعنا أن نسمح بوضع نمر فيه بكل ما مررنا به ثم نكتشف أن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي ألمت بنا تعني أننا لا نجد مع ذلك التمويل اللازم للاستعداد للجائحة. يجب ألا يتبدد ما حققناه من تقدم وما اكتسبناه من معارف”.

المصدر: رويترز