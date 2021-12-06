النفط يصعد بعد رفع السعودية لأسعار خامها

ارتفعت أسعار النفط الاثنين 6 ديسمبر بعد أن رفعت السعودية أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو.

ورفعت السعودية أمس سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت الزيادة رغم قرار أوبك+ الأسبوع الماضي بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير.

كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تراجع احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 1.63 دولار، أي بما يعادل 2.3%، إلى 71.51 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.67 دولار أو 2.54% إلى 67.91 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز