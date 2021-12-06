أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 06-12-2021

البناء

• قالت مصادر دبلوماسية تابعت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخليجية وخاتمتها السعودية، إن ماكرون يخوض معركته الرئاسية الصعبة تحت عنوان الفوز بمليارات الدولارات للشركات الفرنسية، ويحتاج نجاحاً في لبنان بعد فشله في الساحات الأخرى، وفوز ماكرون مطلب خليجي مقارنة بخصومه.

• تشير معلومات يتداولها باحثون متخصصون بالشؤون الأميركية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تتجه لقبول الشروط الإيرانية للعودة إلى الإتفاق النووي، أمام الحاجة لإنجاز سياسي خارجي يحقق انفراجات دولية وضخ النفط الإيراني في السوق وتوفير ظروف أفضل للحزب الديمقراطي انتخابياً.

النهار

• تزداد بشكل مريب عمليات سرقة كابلات الكهرباء في غير منطقة لبيع النحاس او الالمنيوم الموجود فيها من دون قدرة الاجهزة الامنية على ضبطها.

• يلاحَظ عدم حصول أي لقاء بين مرجعية روحية مسيحية بارزة وقيادات سياسية وحزبية، نظراً إلى صعوبة الحوار بين تيارين مسيحيين، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية.

• على رغم انشغالاته الخارجية عمد نجل احد السياسيين البيروتيين الى فتح مكتب خاص به يجمع فيه ناشطين سياسيين الى اعلاميين لتنسيق المواقف في ما بينهم.

• يجزم احد نواب العاصمة في مجالسه ان لا انتخابات نيابية في موعدها.

اللواء

• إتخذ رئيس الحكومة الإستعدادات اللازمة للتحرك بطائرته الخاصة، فور تلقِّيه دعوة للإنضمام إلى إجتماعات الرياض حسب الإحتمال الذي كان متداولاً مع الرئيس الفرنسي عشية وصوله إلى العاصمة السعودية!

• توقع نائب سابق في التيار الوطني الحر حصول إنشقاقات في أكثر من منطقة بسبب قرارات رئيس التيار إقصاء عدد من الشخصيات عن الترشح في الإنتخابات النيابية المنتظرة!

• تستعجل قيادات أمنية اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من ظاهرة تخلي عناصر وضباط عن الحضور بشكل منتظم إلى مواقع عملهم، أو السفر إلى الخارج، ولكن هذه المحاولات تصطدم بعدم تجاوب المرجعيات الرسمية المعنية!

الجمهورية

• يؤكّد مرجع بارز أنّه مهما واجه من صعوبات لن يُقدم على خطوات تعيد استحضار تجربة مَن سبقه لأنّ آثارها ماثلة حتى اليوم.

• وزير سيادي قال في مجلس خاص إنّ الأجواء الدولية حيال لبنان جيدة وهناك تحوّلات إيجابية عربية وتبقى المشكلة داخل لبنان.

• غادر وفد غير مدني بيروت بعد زيارة استمرت أياماً عدة كما وصل اليها من دون الإعلان عنها. وأفيد أنّ مهمته كانت إستقصائية تتصل بحاجات عاجلة.

المصدر: صحف