أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 06-12-2021

الأخبار

كورونا: نحو المرحلة الأخطر

ابن سلمان يجرّ ماكرون: الأزمة مستمرّة

تحالف سياسي – مصرفي لحماية المصارف من دعاوى الخارج

النهار

الإختراق الفرنسي السعودي: حماية الفرصة الأخيرة

اليوم بت مصير “المشروع الشبح” للكابيتال كونترول وسط تزايد الشكوك حول استهدافاته

بري يرفض “ترهات” الكلام عن “مقايضة” بين ملفي المحقق العدلي وتصويت المغتربين

اللواء

شبح الخلافات فوق الأونيسكو غداً يهدّد مجلس الوزراء «وبيان الرياض»!

باسيل ينسف «الكابيتال كونترول» والمفاوضات مع الصندوق و«موديز» تحذّر من التدهور في ارتفاع نسبة الدَّين

الديار

هل حُلّت فعلًا أزمة لبنان مع المملكة العربية السعودية… أم أنه حلّ مشروط؟

الترجمة الإقتصادية لإستعادة العلاقات مع المملكة تمرّ حكماً بدعم مالي

مشروع قانون «الكابيتال كنترول»… وقف الإستنسابية في التحاويل الى الخارج؟

الجمهورية

إختراق فرنسي للأزمة مع الرياض

إيجابيات سعودية مشروطة

طرح الوزير الى الواجهة… ماذا عن ملف كتّاب العدل والتشكيلات القضائية؟

البناء

ماكرون يتقدم انتخابياً بدعم خليجي… ويخرق جدار القطيعة السعودية مع لبنان

عودة السفراء الخليجيين بعد عودة مجلس الوزراء للانعقاد… ولجنة مشتركة

مجلس النواب غداً أمام اختبار فرص توافقات تنهي أزمة التحقيق في انفجار المرفأ

المصدر: صحف