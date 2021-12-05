مستخدمو «واتساب» بانتظار خمس مزايا جديدة

بدأ تطبيق التواصل الفوري الأكثر انتشارا في العالم «واتساب» اختبار خمس خصائص جديدة، في محاولة لجعل استخدامه أكثر متعة وأسهل مما سبق.

وذكرت مواقع إلكترونية غربية أن «واتساب» يختبر حالياً خمس مزايا تتعلق بالخصوصية وتحرير الصور وغير ذلك من الإضافات، ومن المرجح أن يتم طرح هذه المزايا خلال مدة أقصاها أشهر معدودة.

وتطبيق «واتساب» يستخدمه أكثر من ملياري شخص على مستوى العالم، وهو تطبيق المراسلات الفورية الأوسع انتشاراً في العالم، وكانت قد استحوذت عليه شركة «فيسبوك» قبل سنوات.

والمزايا المتوقع أن تطرأ على «واتساب» حسب التقارير الغربية تتضمن «المهلة الزمنية لحذف الرسائل» حيث يعمل «واتساب» حاليا على تغيير المهلة الزمنية المتاحة للمستخدمين لحذف الرسائل التي يرسلونها.

وحاليا، يتيح تطبيق التواصل الفوري للمستخدمين حذف الرسائل بعد توجيهها بساعة و8 دقائق و16 ثانية، أما الميزة الجديدة التي يجري اختبارها حاليا فستصل المهلة إلى 7 أيام و8 دقائق.

كما تشتمل المزايا أيضاً خصوصية الصورة و«لاست سين» حيث تذكر التقارير أن «واتساب» يسعى حاليا إلى طرح ميزة تساعد المستخدمين على إخفاء «آخر مشاهدة» أو last seen وصورة الحساب، كما سيكون المستخدمون قادرين على حجب «الحالة» في التطبيق عن بعض جهات الاتصال.

كما تتضمن المزايا «تحرير الصور» حيث سيكون بمقدور مستخدمي التطبيق تحرير الصور داخله من دون الحاجة إلى أداة خارجية، على أن يشمل التحرير اقتصاص جوانب من الصور وإضافة كلمات عليها وخيارات أخرى.

وتشتمل المزايا أيضاً على «صانع الملصقات» حيث أدخل تطبيق «واتساب» في وقت سابق صانع الملصقات في الإصدار الخاص بنسخ الحاسوب، ويجري حاليا العمل على إطلاق صانع مماثل في تطبيق الهاتف.

وحاليا يسمح التطبيق للمستخدمين فقط باستخدام ملصقات موجودة فيه سلفا، أو استخدام ملصقات من طرف ثالث، لكن الجديد هو أن المستخدمين سيكونون أكثر حرية في ابتكار ملصقات لهم.

وأخيراً فان التطبيق يدرس إدخال تعديل على «التحكم بالملفات الصوتية» حيث سيسمح «واتساب» للمستخدمين بضبط سرعة تشغيل التسجيلات والرسائل الصوتية، إذ سيكون بمقدور المستخدمين زيادة سرعة تشغيل هذه التسجيلات مرتين.

المصدر: مواقع اخبارية