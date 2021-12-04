أردوغان: سنجلب الاستقرار للأسعار في أمد ليس بعيدا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بجلب الاستقرار لأسعار السلع وكبح التقلبات في سعر صرف العملة الوطنية في أمد ليس ببعيد.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بولاية سيرت جنوب شرقي البلاد. وقال الرئيس أردوغان: “سنجعل تحركات الأسعار وتقلبات سعر الصرف في مستوى معقول ومستقر خلال فترة ليست بطويلة إن شاء الله”.

وأردف: “سنواصل الوقوف دائما إلى جانب المنتجين والذين يخلقون فرص عمل عبر أسعار فائدة منخفضة”. كما تعهد الرئيس أردوغان برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يعوض أصحاب الدخل المحدود.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول