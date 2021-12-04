قوى الامن: توقيف مطلوبين بجرم السرقة في بيت شاما وعلي النهري

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفت عناصر مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي في بلدتي بيت شاما وعلي النهري، كلا من:

– م. ع. (من مواليد عام 1980، سوري) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرمي سرقة وإقامة غير شرعية.

– ع. ط. (من مواليد عام 1996، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة.

سلِّم الموقوفان الى القطعات الإقليمية المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام