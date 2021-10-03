إنتاج النفط في روسيا يصل لأعلى مستوى له منذ 13 شهرا

عاود إنتاج النفط في روسيا النمو خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 13 شهرا، حيث قامت الشركات بزيادة الإنتاج بموجب قرار تحالف “أوبك بلس”، كما زاد إنتاج مصنع “بي جيه إس سي” لإنتاج المكثفات، التابع لشركة جازبروم، في أعقاب السيطرة على حريق.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيانات أصدرتها “سي دي يو-تي إي كيه” التابعة لوزارة الطاقة الروسية، أن روسيا أنتجت 43.86 مليون طن من النفط الخام والمكثفات خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويعني هذا إنتاج 10.716 مليون برميل يوميا، بناء على نسبة التحويل للبرميل لكل طن بواقع 7.33.7 .

وارتفع حجم الإنتاج في روسيا الشهر الماضي بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بشهر آب/ أغسطس السابق عليه، عندما خفضت جازبروم الإنتاج في أكبر مصنع مكثفات للشركة، والذي يقع في غرب سيبيريا، بعد الحريق.

وأوضحت بلومبرغ أنه بمقتضى الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبتروك (أوبك) وحلفائها، المنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، يمكن لتحالف “أوبك بلس” الذي يضم الطرفين، زيادة إنتاج النفط الخام بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر بداية من آب/ أغسطس. ونصيب روسيا من هذه الزيادة الربع.

ومن المقرر أن تستمر الزيادة على هذا النحو لحين إلغاء جميع القيود على الإنتاج والتي فرضت بسبب وباء كورونا.

ويعقد تحالف “أوبك بلس” اجتماعا الاثنين، الرابع من تشرين أول/ أكتوبر.

المصدر: dpa