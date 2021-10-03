اليمن: العدوان خرق اتفاق الحديدة وطائراته اعتدت على عدة مناطق

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي السبت غاراته على محافظة مأرب كما شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وذكر مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان الغاشم شن 33 غارة جوية على مديريتي الجوبة وحريب و7 غارات جوية على مديرية صرواح بمحافظة مأرب”، وتابع “ارتكب حرس الحدود السعودي السبت مجزرة جديدة هي الثانية خلال ساعات”.

وأوضح مصدر أمني أن “الجيش السعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين بجروح بليغة، فضلا عن تضرر عدد من ممتلكات المواطنين”.

من جهة ثانية، قال المصدر إن “قوى العدوان ارتكبت 243 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والجبلية والتحيتا”.

المصدر: موقع انصار الله