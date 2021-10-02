التحكم المروري : قطع السير على طريق عام قانا باتجاه حناويه محلة الخشنة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2021 - 16:16

التحكم المروري : قطع السير على طريق عام قانا باتجاه حناويه محلة الخشنة

منذ 1 ساعة 2 October، 2021
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