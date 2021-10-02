أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 02-10-2021

النهار

• نجح صديق مشترك في ترطيب الأجواء بين مرجع سياسي وشخصية أمنية.

• يستعد أكثر من مدير عام لتقديم استقالاته ضمن المهل القانونية بغية الترشح للانتخابات النيابية.

• استرعى لقاء رئيس تيار سياسي ووزير سابق مع مرجعيتين روحيتين في دولة مجاورة باهتمام لافت، حيث تم التركيز على ما يحصل في مدينة تعتبر الأبرز في جبل العرب.

اللواء

• يتجه لبنان للاستعانة بشركة عالمية، بتجهيز تقني دقيق للمساهمة في ترسيم الحدود البحرية اللبنانية جنوباً.

• تنشط سفيرة دولة كبرى على تنظيم الاستعدادات للانتخابات، لا سيما في بيئة مخصوصة بوضع جدي معين!

• ينصح صندوق النقد الدولي بتعويم الليرة، كشرط لا بدَّ منه، للشروع بمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء!

الجمهورية

• على عكس ما جرى تداوله عن أنّ مسؤولاً كبيراً طلب من شركة إستشارات دولية إستئناف عملها، تبيّن أنّ العقد مع هذه الشركة قائم منذ الحكومة السابقة ولم يُلغَ، وأنّ وفد الشركة يرغب في استئناف العمل.

• ينتظر مرجع بارز بفارغ الصبر مساعي مسؤول دولي كبير لتأمين التواصل بينه وبين دولة إقليمية مؤثرة.

• وحظ أنّ مؤسسات تجري إحصاءات عن الوضع الإنتخابي ما دفع الأحزاب والقوى السياسية إلى إبرام عقود معها حتى موعد الإنتخابات.

المصدر: صحف