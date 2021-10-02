النفط يغلق قرب قمة 3 سنوات قبيل اجتماع “أوبك+”

أغلق النفط فوق 78 دولارا للبرميل ، ليكون قريبا من أعلى مستوى في 3 سنوات الذي بلغه في وقت سابق هذا الأسبوع، مدعوما بتوقعات بأن “أوبك+” ستحافظ على وتيرة معتدلة لرفع الإنتاج.

وارتفع خام برنت 97 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 79.28 دولار عند التسوية، مسجلا رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85 سنتا ليبلغ سعر التسوية 75.88 دولار مع تسجيل الأسبوع السادس من المكاسب.

وقال محلل الأسواق إدوارد مويا: “إذا التزمت أوبك+ بالمتفق عليه سلفا وطبقت فقط الزيادة المخطط لها البالغة 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر، فإن أسواق الطاقة ستشهد قريبا أسعارا للنفط عند 90 دولارا”، مضيفا أن أي زيادة أقل من 600 ألف برميل سترفع الأسعار.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة “أوبك+”، يوم الاثنين. وتعمل المجموعة على الإلغاء التدريجي للتخفيضات غير المسبوقة للإنتاج التي تبنوها العام الماضي، غير أن مصادر تقول إنها تفكر في فعل ما هو أكثر من ذلك.

المصدر: رويترز