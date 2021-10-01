مسالخ للدجاج تغلق أبوابها بسبب ارتفاع الاسعار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2021 - 21:22

مسالخ للدجاج تغلق أبوابها بسبب ارتفاع الاسعار

منذ 47 mins 1 October، 2021
تقارير مصورة - لبنان

في طرابلس شمال لبنان، مسالخُ الدجاجِ تغلقُ أبوابَها والسببُ ارتفاعُ الأسعار.

المصدر: قناة المنار

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