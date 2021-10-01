مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة كونستانتا الساحلية في رومانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2021 - 11:48

مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة كونستانتا الساحلية في رومانيا

منذ 23 mins 1 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات