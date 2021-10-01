مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة كونستانتا الساحلية في رومانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2021 - 11:48
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مجاهدو المقاومة الاسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الاسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالاسلحة المناسبة
المقاومة الاسلامية: اسقاط الطائرة المسيّرة التابعة للعدو الاسرائيلي تم عند الساعة 13:55 من عصر الخميس
الرئيس عون يطلب من شركة LAZARD استكمال المهمة الاستشارية للبنان في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي
الرئيس عون: لمراجعة خطة التعافي الاقتصادي لتوحيد الأرقام كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية يوقعون قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق قانون البطاقة التمويلية
الرئيس ميقاتي عرض مع نظيره الأردني موضوع استجرار الكهرباء والغاز إلى لبنان
رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس يدعو لإعداد لوائح بأرقام المركبات العمومية وأسماء السائقين
طليس: يجب إعداد هذه اللوائح خلال أسبوع وذلك في إطار التحضير لإقرار خطة الدعم الاستثنائية والمؤقتة لقطاع النقل البري
حركة حماس: استقبال النظام البحريني وزير خارجية الإحتلال جريمة قومية ضد مصالح الأمة
استشهاد الشاب الفلسطيني محمد عمار برصاص قوات الإحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر الاحتلال المجرم من ان اعدام الشهيد محمد عمار هو تجاوز لكل الخطوط الحمر
فصائل المقاومة الفلسطينية: تغول العدو على ابناء شعبنا الآمنين بهذا الشكل الخطير سيستدعي ردودا قاسية من نوع خاص
فصائل المقاومة: لتعلم قيادة الاحتلال بأن الغرفة المشتركة تنذرها بأن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقا لتفجير الاوضاع
القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق عز الدين: الشهداء يعيدون البوصلة إلى جنين لتبقى جذوة المقاومة مشتعلة
سرايا القدس-كتيبة جنين: ليعلم العدو أننا نحمل في جعبتنا الكثير من المفاجآت التي ستقض مضاجعه
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تطهر معسكر "الخشينة" آخر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي الامريكي جنوب مأرب
قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري: وحدات هذه القوة ستجري مناورات في شمال غرب البلاد يوم الجمعة
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: المفاوضات بين ايران واطراف الاتفاق النووي ستستأنف خلال فترة وجيزة
خطيب زاده: على باقي الاطراف مناقشة مخرجات الجولات السابقة من المفاوضات في فيينا مع الحكومة الايرانية الجديدة
خطيب زاده: ايران لا تقبل اي تعهد خارج الاتفاق النووي وتنتظر إلغاء جميع اجراءات الحظر بحسب الاتفاق
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: اقتراح الولايات المتحدة إجراء محادثات مع كوريا ستار للسياسة العدائية
محكمة باريس تدين الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية عام 2012
هيئة الطيران المدني في فرنسا: تعليق الرحلات من مطاري أورلي ورواسي ـ شارل ديغول في باريس بسبب عطل فني
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة كونستانتا الساحلية في رومانيا
منذ 23 mins
1 October، 2021
مدينة كونستانتا
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