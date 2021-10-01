قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعمليات سلب بقوة السلاح في الحصنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“ضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين على كل الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن أحد المطلوبين، ويدعى: ب.ح (مواليد عام 1997، لبناني).

بتاريخ 26-9-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقب، قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة منزل في منطقة الحصنية – عكار، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

وقد تبين أنه الرأس المدبر لعمليات سلب بقوة السلاح، ومطلوب للقضاء بموجب 4 مذكرات عدلية وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة.

كذلك أوقفت برفقته المدعوة: د.ع (مواليد عام 1998، لبنانية) المشتبه فيها بتنفيذ عمليات السلب برفقة الموقوف (ب.ح).

سلما إلى مفرزة حلبا القضائية، لإجراء المقتضى القانوني في حقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام