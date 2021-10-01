رصد 58 طائرة نفذت أعمال استطلاع عند الحدود الروسية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن محطات الرادار الإلكترونية التابعة لها رصدت خلال أسبوع 58 طائرة لدول أجنبية كانت تنفذ أنشطة استطلاعية بالقرب من حدود روسيا.

ونشرت صحيفة “كراسنايا زفيزدا” (“النجم الأحمر”) التابعة لوزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، بيانات تفيد بأن 48 طائرة استطلاع و10 طائرات مسيرة كانت تقوم بعمليات استطلاع على طول حدود روسيا خلال 7 أيام ماضية.

وذكرت الصحيفة أن قيادة قوات الدفاع الجوي أمرت 4 مرات بإقلاع مقاتلات روسية لمنع وقوع أي انتهاك للحدود الجوية للدولة، مشيرة إلى أن كل التحليقات جرت تحت مراقبة أنظمة الرادار الإلكترونية الروسية.

المصدر: وكالات