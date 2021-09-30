طليس دعا إلى التحضير لإقرار خطة دعم قطاع النقل البري

دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان “جميع الزملاء، رؤساء وأعضاء النقابات ومسؤولي المواقف والخطوط، إلى إعداد لوائح بأرقام المركبات العمومية وأسماء السائقين وتوزعم وفق الخطوط الواردة في جدول قرار تعرفة النقل السابقة في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه” وذلك “في إطار التحضير لإقرار خطة الدعم الاستثنائية والموقتة لقطاع النقل البري، وبناء على ما آلت إليه الاجتماعات لإعداد الآليات اللازمة لتنفيذ الدعم، وبناء على الاتفاق مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية”.

ودعا إلى “اجتماع عام للقطاع الاثنين في 4/10/2021 الساعة 10,30 صباحا في مقر الاتحاد العمالي العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام