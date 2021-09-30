قوى الامن عممت صورة سوريين لقيامهما بأعمال سلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 10:32

قوى الامن عممت صورة سوريين لقيامهما بأعمال سلب

منذ 57 mins 30 September، 2021
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: “بتاريخ 21-9-2021، أوقفت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية شخصين في محلة الجناح، لقيامهما بالاشتراك مع شخص ثالث متوار عن الأنظار والعمل جار لتوقيفه، بأعمال سلب بواسطة مسدس خلبي وشفرة “كاتر”، وهما:
– ك. م. (من مواليد عام 1999، سوري)
– ع. ن. (من مواليد عام 2001، سوري)

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلة الاوزاعي – ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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