وزير الطاقة والمياه وليد فياض : المحروقات باتت شبه غير مدعومة لأن الدعم لم يهدف الى مساعدة المواطن بل كان لخدمة جهات اخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 19:42

وزير الطاقة والمياه وليد فياض : المحروقات باتت شبه غير مدعومة لأن الدعم لم يهدف الى مساعدة المواطن بل كان لخدمة جهات اخرى

منذ 12 mins 29 September، 2021
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