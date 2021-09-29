مصرف لبنان: تم تعديل التعميم رقم 158 بحيث سمح للمودع الاستفادة من التعميمين 158 و 151 بالتزامن في مصارف مختلفة ما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف الذي يستفيد منه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 18:10

مصرف لبنان: تم تعديل التعميم رقم 158 بحيث سمح للمودع الاستفادة من التعميمين 158 و 151 بالتزامن في مصارف مختلفة ما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف الذي يستفيد منه

منذ 1 ساعة 29 September، 2021
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