جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة شبان من مركبة على حاجز حوارة جنوب نابلس (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2021 - 16:40

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة شبان من مركبة على حاجز حوارة جنوب نابلس (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 6 mins 29 September، 2021
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