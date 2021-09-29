الكرملين: لا نريد أن يستخدم السلاح التركي في النزاع بأوكرانيا

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تعير اهتماما لتعاون كييف وأنقرة في المجال العسكري، لأنها لا تريد أن يستخدم السلاح التركى لاستهداف سكان دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك في معرض رد بيسكوف على سؤال أحد الصحفيين اليوم الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي.

وقال بيسكوف: “(هذا الموضوع) مهم. كما تعلمون، أوكرانيا بلد يشهد صراعات داخلية في مناطق جنوب شرقه. بالطبع، لا نريد أن يتم استخدام أنظمة أسلحة كهذه، من قبل “رؤوس حامية” لتوجيه الضربات على مواطني أوكرانيا نفسها”.

وكانت أوكرانيا قد استلمت أول طائرة مسيرة هجومية تركية الصنع من طراز Bayraktar TB2 لسلاح بحريتها في يوليو الماضي، بعد أن اشترت عددا من مثل هذه الطائرات عام 2019.

وقامت هذه الطائرات بالفعل بتحليقات فوق دونباس، وتعتزم أوكرانيا شراء مزيد من الطائرات المسيرة من تركيا.

وذكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في وقت سابق أن أنقرة تبيع هذه الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا دون شروط مسبقة، مشددا على أن الصفقة ليست موجهة ضد روسيا.

ومن غير المعروف ما إذا كان سيتطرق بوتين وأردوغان خلال مباحثاتهما إلى موضوع توريد المسيرات التركية لأوكرانيا، لكن موضوع شبه جزيرة القرم ليس مطروحا على طاولة النقاش فيها، حسبما أكد بيسكوف.

المصدر: وكالات