مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح فرض عقوبات على التدخل في النزاع الليبي

اعتمد مجلس النواب الأمريكي، ليل الثلاثاء، نسخة معدلة من “قانون استقرار ليبيا”، الذي يهدف لمعاقبة جهات خارجية تتدخل في الشأن الليبي.

وحظي القانون المعدل بموافقة 386 نائبا مقابل معارضة 35.

ويدعو القانون إلى قيام الولايات المتحدة بدور أكثر فاعلية لحل النزاع الليبي، وتقديم المساعدة الإنسانية، ودعم الحكم الديمقراطي والدولة المدنية وهيئات المجتمع المدني والانتخابات القادمة، واستعادة الأصول المسروقة من الشعب الليبي.

ويطالب القانون الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمعاقبة أي أجنبي ينخرط في أنشطة تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، ومعاقبة كل متورط في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

المصدر: مواقع اخبارية