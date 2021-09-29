بالفيديو.. ملايين الزوار ينهون زيارة الأربعين في كربلاء المقدسة

أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أن عدد الوافدين إلى محافظة كربلاء المقدسة لتأدية زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) وصل إلى 17 مليون زائر.

وقال الغانمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، إن “عدد الوافدين إلى كربلاء وصل إلى 17 مليون زائر”، معلناً “نجاح الخطة الامنية لزيارة الاربعين”.

ولفت الخطابي إلى أن “99 ألف موظف شاركوا في انجاح الزيارة من جميع المؤسسات والوزارات”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت العتبة العباسية المقدسة، أن عدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة كربلاء المقدسة، وأوضحت أن الزائرين دخلوا المحافظة من خمسة مداخل رئيسة هي (بغداد – كربلاء، ونجف – كربلاء، وبابل – كربلاء، وحسينية – كربلاء (بمسارين).

المصدر: وكالة يونيوز