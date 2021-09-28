“المرابطون”: لإعلان التنظيم الناصري الواحد والشامل

دعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون في الذكرى الـ51 لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر “كل القوى القومية العربية على النهج الناصري، إلى الحفاظ على إرث الزعيم جمال عبد الناصر، بالعمل الجديّ والسعي الدائم إلى إلغاء أنانيتنا وأسماء تنظيماتنا، وإعلان التنظيم الناصري الواحد والموحّد الشامل والجامع لكل عناصر قوّتنا، وعدم التفريط أو المساومة على بُعدنا الرابع، في ثلاثيتنا العقائدية وهي قضية “فلسطين” وتحريرها من بحرها إلى نهرها، وإعلان القدس عاصمتها الأبدية”.

وأكدت الحركة أنّ ما وصفته “مشروع عصابات الإخوان المتأسلمين، آيل إلى السقوط الحتمي والنهائي، وعلينا عدم التراخي في مواجهته الشاملة فكرياً واجتماعياً”.

المصدر: موقع المنار