سعر برميل النفط يقترب من 80 دولارا

وارتفع سعر برميل النفط الخام بمقدار 1.14 دولار أميركي ويتم تداوله حاليًا عند 79.23 دولارًا سوق الطاقة العالمي كما أورد موقع بلومبرغ.

ويعد السعر الحالي عند أعلى مستوى خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب التقلبات التي شهدتها نشاطات إمداد النفط في السوق العالمية.

وفي ذات السياق شهد سعر النفط الخام الأميركي ارتفاعا بقيمة 1.12 دولار. يتم تداوله حاليًا بسعر 75.10 دولار.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، فقد تم بيع برميل النفط بسعر 76.21 دولار في آخر يوم ، ومن المتوقع أن تشهد أسعار النفط نموا في السوق العالمية اليوم ايضاً.

وبحسب رويترز ، تسجل أسعار النفط ارتفاعاً في السوق العالمية لليوم الخامس على التوالي، حيث وصلت أسعار نفط برنت إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 وتتجه نحو 80 دولارًا.

المصدر: رويترز