فايزر تختبر دواء لعلاج كورونا..

كشفت شركة فايزر عن بَداية مرحلة جديدة لتقييم فعّالية مضاد الفيروسات الفَموي الذي يتمّ إعطاؤه مع جرعة منخفضة من دواء ريتونافير، للوقاية من فيروس كورونا.

وقال كبير علماء الشّركة مايكل دولستن أنّ التّعامل مع الفيروس سيتطلّب علاجات فعّالة بالنّسبة للمُصابين بالفيروس أو أولئك الذين تعرّضوا له، تتكامل مع تأثير اللّقاحات.

وبدأت فايزر تطوير عقارها “PF-07321332” في آذار/مارس 2020 وتجري اختبارات عليه مع “ريتونافير”، وهو دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية أعيد استخدامه لأغراض أُخرى.

وسيشمل الإختبار السّريري 2660 بالغاً سيشاركون مع ظهور أوّل مؤشّرات على إصابتهم بكوفيد أو لدى علمهم أوّل مرّة بتعرّضهم للفيروس. وسيتمّ إعطاؤهم بشكلّ عشوائي إمّا مزيجًا من “PF-07321332” و”ريتونافير”، أو دواء وهميًا مرّتين في اليوم لمدّة خمسة أو عشرة أيام.

ويتمثّل الهدف بتقييم سلامة وفعّالية الأدوية التي تخضع للدّراسة في منع الإصابة بفيروس “سارس-كوف-2” وظهور أعراض بحلول اليوم الـ14.

وفي حال ثبتت فعّالية العلاج في التّجارب، فيرجّح بأنّه لن يكون فعّالاً إلّا في المراحل الأولى من الإصابة.

وبحلول الوقت الذي يتقدّم فيه كوفيد ليتحوّل إلى مرض شديد، يكون الفيروس توقّف عن استنساخ نفسه ويعاني المرضى من استجابة مناعيّة مفرطة النّشاط.

المصدر: مواقع اخبارية