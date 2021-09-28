كندا : انهيار منجم يؤدي إلى حصار 39 عاملًا

أفادت قناة CTV News بانهيار منجم في مدينة سدبيري في مقاطعة أونتاريو الكندية أدى إلى محاصرة 39 عاملًا منذ يوم الأحد.

وقال نيك لاروشيل رئيس اتحاد عمال Steelworkers Local 6500 إن 39 عاملاً عالقون تحت الأرض منذ يوم الأحد، مشيرًا إلى أن العمال بدؤوا عملهم صباحًا ووقع الحادث عند الساعة 11:30 صباحًا نتيجة انهيار في عامود الرافعة.

وأكد أنه في الوقت الحالي، لا توجد إصابات بين العمال المحاصرين وأنه تم إرسال الأدوية والطعام إليهم.

بدورها، قالت شركة Vale إن “العمال سيخرجون عبر نظام سلم ثانوي بدعم من فريق الإنقاذ من الألغام التابع للشركة”، وأن الحادث وقع بعد ظهر الأحد، والموظفين توجهوا إلى مراكز الملجأ كجزء من إجراءاتنا المعتادة، ونحن على اتصال مستمر معهم منذ الحادث”.

المصدر: رويترز