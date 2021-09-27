اليمن: العدوان خرق اتفاق الحديدة وطائراته اعتدت على مأرب والجوف

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الاثنين 36 غارة جوية على محافظتي مأرب والجوف.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 27 غارة جوية على مديريتي حريب والجوبة و5 غارات جوية على مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب و3 غارات جوية على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف وغارة جوية على مديرية الحزم بمحافظة الجوف”.

من جهة ثانية، قال المصدر “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 200 خرق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية”.

المصدر: موقع انصار الله