مراسل المنار: مستوطنون صهاينة ينتهكون حرمة المسجد الاقصى ويرفعون العلم الصهيوني في باحاته – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2021 - 12:20

مراسل المنار: مستوطنون صهاينة ينتهكون حرمة المسجد الاقصى ويرفعون العلم الصهيوني في باحاته

منذ 18 mins 27 September، 2021
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