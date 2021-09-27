المانيا: استطلاع يشير إلى تعادل الأصوات بين “الديمقراطي الاشتراكي” وتحالف “ميركل المحافظ”

كشف استفتاء المقترعين بعد خروجهم من مراكز التصويت في المانيا حصول الديمقراطيين الاشتراكيين وأنصار الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاشتراكي المسيحي على عدد متساو من الأصوات.

ووفقا للاستطلاع الذي نظمت ARD التلفزيونية، حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على 25% من أصوات الناخبين.

وحصل حزب “الخضر” على 15%، لتتوزع الأصوات بين الأحزاب الأخرى كالآتي: “البديل اليميني” (11%)، “الديمقراطيون الأحرار” (11%)، “اليسار” (5%).

من جهته، قال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني أرمين لاشيت إنه “سيفعل كل ما في وسعه لتشكيل حكومة يقودها المحافظون”، واضاف “لا يمكننا أن نكتفي بنتائج الانتخابات”، وتابع “سنفعل كل ما في وسعنا لبناء حكومة يقودها المحافظون لأن الألمان يحتاجون الآن إلى تحالف مستقبلي يعمل على تحديث بلادنا”، لافتا إلى أن “هذه المرة الأولى على الأرجح التي سيكون لدينا فيها حكومة مع ثلاثة شركاء”.

وتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة من الصعب التنبوء بما ستتمخض عنه، حيث يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد المستشارة أنغيلا ميركل.

وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها المانيا الأحد، سيتم تشكيل حكومة برئاسة مستشار جديد خلفا لأنغيلا ميركل التي قادت البلاد على مدار 16 عاما، وتدل نتائج الاستطلاع على خسارة تحالف ميركل المحافظ مقارنة مع نتائجه في انتخابات 2017، التي حصل فيها على 33% من الأصوات.

المصدر: روسيا اليوم