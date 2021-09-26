“الغادريان”: سوريا نقطة مركزية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

أشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى إعادة بروز دور الرئيس السوري بشار الأسد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكرت الصحيفة أن “خصوما سابقين للأسد من الذين تبنوا في الفترة الحرجة من النزاع السوري مواقف مناهضة له، ينظرون الآن إلى دمشق أكثر فأكثر كمفتاح لإعادة تجميع المنطقة المتمزقة”، ولفتت الى ان “الرئيس الاسد أصبح مطلوبا”، وأكدت ان “سوريا أصبحت نقطة مركزية في الخطط الرامية إلى استعادة الاستقرار في فترة ما بعد الربيع العربي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الإمارات والسعودية خلال الأشهر الـ12 الماضية أوفدتا مسؤولين إلى دمشق لعقد اجتماعات مع قادة الأجهزة الاستخباراتية، وكانت هناك تحركات أيضا من مصر وقطر في هذا الاتجاه، بيننا ناشد الأردن الولايات المتحدة المساعدة في استعادة وحدة سوريا”.

وذكرت الصحيفة أن “العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى واشنطن في أغسطس/آب الماضي أكد للكونغرس ضرورة استئناف التواصل مع الأسد، وطرح خطة تقضي على ما يبدو بإعادة منح عمّان دور الوسيط بين إدارة الرئيس جو بايدن ودمشق”، ولفتت الى “الخطوة الاميركية باتجاه دمشق عبر طرح خطة لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا”.

المصدر: روسيا اليوم